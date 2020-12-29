Son Dakika | Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü, ofisinde hayatını kaybetti
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Son Dakika | Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü, ofisinde hayatını kaybetti

29.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:13
Son Dakika | Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü, ofisinde hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü Tümgeneral Muhammed bin Ali el-Esmeri görevi başındayken hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürü Tümgeneral Muhammed bin Ali el-Esmeri görevi başındayken hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Esmeri, ofisinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Muhalif hukukçulardan Yahya Assiri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cezaevleri Genel Müdürü'nün bu sabah ofisinde öldüğü haberi doğruysa, tasfiye ihtimalleri akıllara geliyor. Esmeri, bir dizi tutukluya yönelik işkenceden ve birçok ihlalden sorumluydu. Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Kurumu Başkanı Abdulaziz el-Huveyri'nin adamıydı. Huveyri ise terörün efendisiydi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı tutuklu kadın aktivist Lecin el-Hezlul'un kız kardeşi Alya el-Hezlul da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vefat haberine üzüldüm. Lecin'in işkence meselesiyle alakalı olarak ciddi bir soruşturma başlatılmasını talep edecektik." ifadelerine yer verdi.

Cezaevleri Genel Müdürü Esmeri, mali suçlardan ceza almış çok sayıda mahkumun serbest kalması için bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Kasım 2017'de Esmeri'yi Cezaevleri Genel Müdürlüğüne atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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