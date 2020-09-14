Son dakika... Suudi Arabistan 90. Milli Günü kapsamında konserlere yeniden başlayacak
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Son dakika... Suudi Arabistan 90. Milli Günü kapsamında konserlere yeniden başlayacak

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurduğu konser programlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Son dakika... Suudi Arabistan 90. Milli Günü kapsamında konserlere yeniden başlayacak
14.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:20

Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurduğu konser programlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle ara verdiği konser programlarına 22 Eylül'de yeniden başlamaya hazılanıyor. Ülke söz konusu etkinlikleri 23 Eylül'de kutlanacak 90. Milli Günü nedeniyle düzenlemeyi planlıyor. 22 Eylül'de başlayacak programın 25 Eylül'de son bulması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

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