Son Dakika | Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı

19.12.2020 00:29 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:32
Son Dakika | Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı

Son dakika haberleri... NEW Dünyada Susam Sokağı olarak bilinen Amerikan yapımı çocuk programı, mülteci çocuklara yardım için kuklaları arasına iki yeni "Arakanlı kukla" daha ekledi.

NEW Dünyada Susam Sokağı olarak bilinen Amerikan yapımı çocuk programı, mülteci çocuklara yardım için kuklaları arasına iki yeni "Arakanlı kukla" daha ekledi.

"Noor Yasmin" ve "Aziz" isimli ikiz kuklalar, Arakanlı mülteci çocukların eğitimine katkı amaçlı yapıldı.

6 yaşındaki Arakanlı iki kukla, Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesindeki mülteci kamplarında Susam Sokağı'nın ünlü kukları Elmo ve Louie ile birlikte eğitim videolarında gösterilecek.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor.

Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Yücel İrem Derici Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Okan Buruk Ali Şansalan Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 00:35:09. #1.14#
title