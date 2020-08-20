Son dakika... Süs havuzunda yüzen çocuklar korona virüsü hiçe saydı
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Son dakika... Süs havuzunda yüzen çocuklar korona virüsü hiçe saydı

Son dakika haberleri: Süs havuzunda yüzen çocuklar korona virüsü hiçe saydı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı içerisindeki süs havuzlarında gün boyu sular içinde yüzen çocukların korona virüsü hiçe saymaları pes dedirtti.

20.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:31

Süs havuzunda yüzen çocuklar korona virüsü hiçe saydı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı içerisindeki süs havuzlarında gün boyu sular içinde yüzen çocukların korona virüsü hiçe saymaları pes dedirtti.

Diyarbakır'da yaz ayları boyunca havaların aşırı derecede ısınmasıyla çocuk ve gençler serinlemek amacıyla mahallelerdeki süs havuzlarını mesken tutarken, bunlardan biride tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı. Enfeksiyon hastalıları uzmanlarının açıklamalarında çocuk ve gençlerde korona virüsün belirtisiz ya da daha hafif olarak geçirdiklerini veya korona virüsü taşıyıcısı olabileceklerini belirtmişlerdi.

Anzele Parkı yaz aylarıyla birlikte Sur sakini olan çocuk ve gençlerin uğrak noktası haline gelirken, tarihi parkta gün boyu korona virüsü hiçe sayarak eğlenen çocuk ve gençler bulaşma zincirinin genişlemesine neden oluyor. Süs havuzlarında gün boyu vakit geçiren çocuklara bölgede bulunan esnaf vatandaşlar ve mahalle sakinlerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tehlikeye gözler önüne seriyor.

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Son dakika... Süs havuzunda yüzen çocuklar korona virüsü hiçe saydı

Kaynak: İHA

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