(Son Dakika) Survivor 2021 yeni takımlar açıklandı! Hangi yarışmacı hangi takımda yer alacak? Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?

5 Mayıs Çarşamba günü Survivor yeni takımlar açıklandı. Buna göre Mavi ve Kırmızı takımın oyuncuları değişmiş oldu. Peki hangi yarışmacı hangi takıma geçti? Ünlüler takımında kimler var? Gönüllüler takımında kimler var? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var? Survivor yeni takımlar ve isimler haberimizde...