(Son Dakika) Survivor 2021 yeni takımlar açıklandı! Hangi yarışmacı hangi takımda yer alacak? Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
5 Mayıs Çarşamba günü Survivor yeni takımlar açıklandı. Buna göre Mavi ve Kırmızı takımın oyuncuları değişmiş oldu. Peki hangi yarışmacı hangi takıma geçti? Ünlüler takımında kimler var? Gönüllüler takımında kimler var? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var? Survivor yeni takımlar ve isimler haberimizde...
Survivor'da Ünlüler takımında 1 kadın yarışmacı kalmasıyla birlikte takımlar karıştı. Buna göre Kırmızı takım 5 kişi olurken Mavi takım 6 kişi oldu. Peki kırmızı takımda kimler oldu? Mavi takımdaki yarışmacılar kimler? Survivor 2021 yeni takımlar ve isimler kimler?
SURVİVOR TAKIMLAR KARIŞTI MI?
Evet bugün yapılan özel konseyde takımlar karıştı. Mavi takımdan Aleyna K. ve Aleyna Ç. kırmızı takıma geçerken Kırmızı takımdan ise Sergen ve Merve mavi takıma geçti. Ayrıca Berkay da kırmızı takıma geçmiş oldu.
SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
- Poyraz
- Ayşe
- Steven
- Merve
- Sergen
- Dora
SURVİVOR 2021 KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
- Batuhan
- İsmail
- Aleyna K.
- Aleyna Ç.
- Berkay