Son dakika! Sürüş eğitimi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı
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Son dakika! Sürüş eğitimi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı

Son dakika! Sürüş eğitimi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde sürüş eğitimi aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücü yaralandı.

Beylikdüzü'nde sürüş eğitimi aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde 34 BN 1838 plakalı otomobille sürüş eğitimi alan Z.U. (41) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki kadın sürücü kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkmayı başardı.

Kaza anında otomobilde bulunmayan eğitmenin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Z.U., ambulansla kaldırıldığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araç, ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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