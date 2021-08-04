Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı
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Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı

Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ADANA'da trafik polislerinden aldığı eğitimin ardından 'trafik dedektifi' olan Enes Yetkin (10), yoldan geçtiği sırada durdurduğu bir sürücünün "Yoldan çekil ezileceksin" diye bağırmasıyla üzüldü.

ADANA'da trafik polislerinden aldığı eğitimin ardından 'trafik dedektifi' olan Enes Yetkin (10), yoldan geçtiği sırada durdurduğu bir sürücünün "Yoldan çekil ezileceksin" diye bağırmasıyla üzüldü.  Bu anları babası tarafından sosyal medyada paylaşılan Enes, polis ağabeyleriyle trafik denetimine katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik eğitimi verdiği çocuklara 'trafik dedektifi kimlik kartı' verdi. Bu çocuklardan biri olan Enes Yetkin, 'trafik kontrol dersi' kapsamında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yoldan geçen araçları durdurarak, sürücülerin emniyet kemerlerini takıp takmadığını denetlemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın sürücü Enes'e, "Yoldan çekil, ezileceksin" diye bağırdı. Enes'in üzüldüğü olayı ise babası Eşref Yetkin cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba Yetkin, oğlunun çok üzüldüğünü ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Enes'i evinden alarak Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik denetimine götürdü. Polis ağabeyleriyle birlikte durdurduğu araçlardaki sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol eden Enes, bilgilendirici broşür de dağıttı.

Yaşadığı olay nedeniyle üzüldüğünü belirten Enes Yetkin, "Aldığım eğitimlerin ardından trafik dedektifi oldum. O gün bir kadın sürücüye düdük çaldım. O da bana 'Yoldan çekil, ezileceksin' diye bağırdı. Çok üzüldüm. Bugün polis ağabeylerimle birlikte, trafik denetimine katıldım" diye konuştu.


Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı
Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı
Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı
Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı
Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı
Son dakika: Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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