Son dakika haberi: Suruç patlamasının duruşması ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Suruç patlamasının duruşması ertelendi

16.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:47
Son dakika haberi: Suruç patlamasının duruşması ertelendi

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın duruşması yeniden ertelendi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın duruşması yeniden ertelendi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık, daha önceki savunmasını tekrarlayarak üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da izlediği duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için mahkeme heyeti tarafından ertelenirken, sanık Yakup Şahin'in tutukluluk haline ise devam edilmesine karar verildi.

20 Temmuz 2015 tarihinde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi yaklaşık 300 kişilik grup, DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentine düzenlediği saldırı sonrası Şanlıurfa'nun Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezinde bir araya gelerek basın açıklaması yapmış, açıklama sırasında canlı bomba saldırısı gerçekleşmişti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti
Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti
Son dakika haber | Konya'da belediye başkanından 'patlama sesi' açıklaması: Uçak sesi olabilir
Son dakika haber | Konya'da belediye başkanından 'patlama sesi' açıklaması: Uçak sesi olabilir
Son Dakika | Çin'de fabrikada patlama
Son Dakika | Çin'de fabrikada patlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Caner Erkin Şenol Güneş Lance Stroll
Daha Fazla Bakan Çocuk Bursa İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Suruç patlamasının duruşması ertelendi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 18:52:03. #1.14#
title