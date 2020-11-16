Son dakika haberi: Suruç patlamasının duruşması ertelendi

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın duruşması yeniden ertelendi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın duruşması yeniden ertelendi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık, daha önceki savunmasını tekrarlayarak üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da izlediği duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için mahkeme heyeti tarafından ertelenirken, sanık Yakup Şahin'in tutukluluk haline ise devam edilmesine karar verildi.

20 Temmuz 2015 tarihinde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi yaklaşık 300 kişilik grup, DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentine düzenlediği saldırı sonrası Şanlıurfa'nun Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezinde bir araya gelerek basın açıklaması yapmış, açıklama sırasında canlı bomba saldırısı gerçekleşmişti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı