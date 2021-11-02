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Son dakika: Suruç'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Suruç'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evde yapılan aramada uzun namlulu silahlar ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evde yapılan aramada uzun namlulu silahlar ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, O.T. isimli şahsı silah kaçakçılığı yaptığı yönünde istihbarat elde etti. Şahsın kaldığı evde arama yapan ekipler, 2 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 204 adet mermi ve 5 adet şarjör ele geçirildi.

Ekipler arama sırasında evde olmayan O.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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