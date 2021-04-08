Son Dakika | Suruç'ta aileler kavga etti: 8 yaralı
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Son Dakika | Suruç'ta aileler kavga etti: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Son Dakika | Suruç'ta aileler kavga etti: 8 yaralı

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Şahin ve Bilgiç aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa, bıçak ve silahla saldırdı. İhbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 8 kişi, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Dakika | Suruç'ta aileler kavga etti: 8 yaralı
Son Dakika | Suruç'ta aileler kavga etti: 8 yaralı
Son Dakika | Suruç'ta aileler kavga etti: 8 yaralı
Son Dakika | Suruç'ta aileler kavga etti: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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