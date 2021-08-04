Son Dakika | Suriyeli grafiti sanatçısı Esmer'den orman yangınlarıyla mücadelede Türk halkına destek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de bir evin duvarına Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleyi gösteren grafiti çizerek, Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de bir evin duvarına Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleyi gösteren grafiti çizerek, Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla bilinen İdlibli Esmer, bu kez de Türkiye'deki orman yangınlarını ele aldı.

Esmer, İdlib'de yaşadığı Binniş ilçesindeki bir evin duvarına Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleyi anlatan "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı grafiti çizdi.

Esmer'in Türk halkıyla dayanışma çalışmasında, itfaiye görevlisinin yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına müdahalesi anlatılıyor.

"Kalbimiz Türk halkıyla"

İdlibli grafiti sanatçısı Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de devam eden orman yangınları nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Esmer, "Türkiye'de orman yangınların başlaması ve yerleşim yerlerine ulaşmasının ardından Türkiye ile dayanışmak gerekiyordu. Türkiye, Suriye'de şehitler verdi. Dolaysıyla bizim de Türkiye ile dayanışmamız lazımdı." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ettiğini dile getiren Esmer, "Şu an Binniş'deki bir duvara yaptığımız çizimle Türk halkına çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Esmer, Türkiye'nin Suriye'deki mazlumlara destek olduğuna işaret ederek, "Yangınların yakın zamanda sündürüleceğine inanıyoruz. İnşallah bu acı üzüntülerin sonu olur. Kalbimiz Türk halkıyla." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet