Son Dakika | Suriye rejimi Libya'ya asker göndermeye devam ediyor

Son dakika haberleri... Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye rejiminin yaklaşık 300 askerini daha sivil kıyafet giydirip Libya'ya gönderdiği öğrenildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye rejiminin yaklaşık 300 askerini daha sivil kıyafet giydirip Libya'ya gönderdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin rejim kontrolündeki Deyrizor bölgesinden 300 kişi seçilerek Libya'ya gönderilmişti. Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, rejimin Libya'ya belli aralıklarla asker göndermeye devam ettiği öğrenildi. Libya'da Hafter saflarında yer almak üzere rejim tarafından 300 kişinin daha seçildiği, seçilen kişilerin çoğunlukla rejim ordusu gönüllülerinden oluştuğu, 300 kişilik bu grubun da öncekilerde olduğu gibi Wagner paralı askerlerince Suriye'de eğitildiği ve eğitilen grubun sivil kıyafetli olarak Charm Wings firmasına ait uçaklarla Bingazi'ye götürüldüğü öğrenildi.

Bölge kaynakları, "Libya'da siyasi istikrar sağlanması ve Libyalıların uzlaşması adımları atılırken Suriyeli yeni askerlerin Libya'ya getirilmesi, darbeci Hafter'in Trablus'u sözde özgürleştirmek, milis ve teröristlerden temizlemek için Trablus'a yeniden saldırmakla tehdit etmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı