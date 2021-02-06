Son dakika... Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak
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Son dakika... Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

06.02.2021 04:57 | Son Güncelleme: 06.02.2021 05:01
Son dakika... Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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