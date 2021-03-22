Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırıları önlendi
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Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırıları önlendi

22.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:20
Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırıları önlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütlerinin yerleştirdiği bomba düzenekleri, yerel emniyet güçlerince tespit edilerek imha edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütlerinin yerleştirdiği bomba düzenekleri, yerel emniyet güçlerince tespit edilerek imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki yerel güvenlik güçleri, 3 ayrı noktada tuzaklanmış patlayıcıları tespit etti.

Sivil araçlara yerleştirilen bomba düzenekleri imha ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak patlatıldı.

Böylece 3 terör saldırısı, siviller zarar görmeden önlendi.

Güvenlik güçleri, saldırı planlarının arkasında terör örgütü YPG/PKK'nın olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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