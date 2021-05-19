Son dakika... Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırılarında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 2 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 2 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile Ağustos 2016'da terörden arındırılan Cerablus merkezinde iki ayrı sivil araca yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldı.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 sivil yaralandı. Yaralılar Cerabus'taki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan