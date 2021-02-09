Son dakika: Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
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Son dakika: Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

09.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:33

Bir son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son dakika: Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika: Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika: Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika: Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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