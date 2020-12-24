- Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor
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- Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

24.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:04

- Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor Suriye'nin Rakka şehrinde bulunan Ayn İsa bölgesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

- Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

AYN İSA - Suriye'nin Rakka şehrinde bulunan Ayn İsa bölgesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Suriye'nin Ayn İsa ilçesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesinde yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerine sızma girişiminde bulunan YPG/PKK militanlarını etkisiz hale getirerek, bölgede YPG/PKK'ya ait bazı mevzilere saldırı düzenledi. Suriye Milli Ordusu, geçtiğimiz günlerde Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında ise en az 3 köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

- Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor
- Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor
- Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor
- Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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