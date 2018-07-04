Suriye'den Vatandaşlarına 'Geri Dönün' Çağrısı Geldi

Suriye Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kaynağın yaptığı açıklama resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı. Yapılan açıklamada Suriye dışındaki Suriyelilerin ülkeye geri dönmesi çağrısında bulunuldu. Resmi rakamlara göre Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyonu aşkın Suriyeli var.

"GÖNÜLLÜ OLARAK DÖNENLERE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Açıklamada birçok bölgenin terörden arındırıldığı ve bunun sonucunda ülke içinde göç etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyelinin daha önce yaşadıkları bölgelere döndüğü vurgulandı. Suriye'nin, vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin yanı sıra onurlu yaşam ve temel gereksinimlerini karşılama sorumluluğu olduğunu belirten yetkili kaynak; insani yardım örgütlerinin ve uluslararası toplumun bu sorumluğa destek vermesini ve yurt dışındaki Suriyelilerin vatanlarına gönüllü olarak dönmesi için gerekli olan katkıyı sunmalarını istedi.

Kaynak açıklamasında 'Suriye halkının çıkarlarını savunduklarını iddia eden uluslararası toplum ve uluslararası kurumların Suriye ve halkına karşı uyguladıkları tek taraflı yaptırımları kaldırma sorumluluklarını da üstlenmeleri gerektiğini' ifade etti. Kaynak, bu yaptırımların Suriyelilerin daha iyi bir yaşam amacıyla yurt dışına çıkmalarına yol açan sebeplerden biri olduğunu vurguladı.