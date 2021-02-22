Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan 4 terör örgütü üyesi tutuklandı
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Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan 4 terör örgütü üyesi tutuklandı

22.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:10
Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan 4 terör örgütü üyesi tutuklandı

Son dakika haberleri: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan 4 terör örgütü üyesi tutuklandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan 4 terör örgütü üyesi tutuklandı.

Hatay sınırından Türkiye'ye girmek isterken hudut birliklerince yakalanan Suriye'deki terör örgütleri ile bağlantılı 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi Çeçenistan uyruklu Z.A. ve H.A. ile HTŞ üyesi A.P. ve İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan diğer 14 kişi ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı dünkü açıklamasında, Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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