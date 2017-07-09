Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi
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Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Rusya ve ABD'nin Suriye'nin güney batısı için uzlaştığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi

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