Son dakika haberi | - Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı
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Son dakika haberi | - Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı

21.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:36

Bir son dakika haberine göre - Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı Suriye'de Esad rejimi tarafından Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye düzenlenen topçu saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

- Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı

HALEP - Suriye'de Esad rejimi tarafından Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye düzenlenen topçu saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneyi topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Büyük bir hasar oluşan hastane kullanılamaz hale geldi. Hastanedeki hemşire ve doktorlar sivil savunma ekipleriyle beraber yaralılara olay yerinde müdahale etti. Durumları ağır olan yaralılar ise çevredeki hastanelere nakledildi. Hastanenin çevresindeki evler de kullanılmaz hale geldi.

Yerel kaynaklar Esad rejiminin hastaneye en az 4 topçu fırlattığını bildirirken, ölü ve yaralı sayısının yükselebileceğini açıkladı.

Son dakika haberi | - Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi | - Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi | - Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAMAMA ASAAD

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