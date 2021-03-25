Son dakika... Suriye'de rejim askerlerinin Hafter güçlerine katılmak için ordudan firar ettiği öne sürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Suriye'de rejim askerlerinin Hafter güçlerine katılmak için ordudan firar ettiği öne sürülüyor

Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Son dakika... Suriye'de rejim askerlerinin Hafter güçlerine katılmak için ordudan firar ettiği öne sürülüyor

Son dakika gündem haberi... Suriye'de rejimin, askerlerine maaş ödeyemeyecek duruma geldiği, bunun üzerine bazı askerlerin para karşılığı Hafter güçlerine katılmak için firar ederek Libya'ya gitmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Suriye'de rejimin, askerlerine maaş ödeyemeyecek duruma geldiği, bunun üzerine bazı askerlerin para karşılığı Hafter güçlerine katılmak için firar ederek Libya'ya gitmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de iç savaşla birlikte giderek büyüyen ekonomik sıkıntılar sonucunda rejim, askerlerine maaş ödeme konusunda büyük sorunlar yaşıyor.

Rejimin maaş ödemelerinde aksaklık yaşanmasından dolayı Hama, Halep ve Humus bölgelerindeki birçok rejim asker ve milisinin para karşılığında Hafter güçlerine katılmak için Libya'ya gitme arayışında oldukları ileri sürüldü.

Bunun yanı sıra her geçen gün artan enflasyon ve işsizliğe karşı "paralı askerlik" uygulamasının ciddi bir kazanç kapısı haline gelmeye başladığı belirtildi. Hımeymim Üssü'nün merkez olarak kullanıldığı bu süreçte Libya'nın yanı sıra Venezuela'da görev yapmak üzere paralı asker devşirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Para karşılığı Libya'ya gidebilmek amacıyla rejim saflarında görevli bazı asker ve milislerin ordudan firar ettiği belirtildi.

Suriye'de yurt dışına paralı savaşçı olarak gidebilmek için zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış olma ön şartı arandığı öğrenildi. Ön şartı karşılayamayan bazı kişilerin ise askerlik hizmeti zorunluluğu olmayanların kimliklerini satın alarak bu problemi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yunus Emre Hande Erçel Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Cenk Tosun Mert Günok Burak Yılmaz Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Suriye'de rejim askerlerinin Hafter güçlerine katılmak için ordudan firar ettiği öne sürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:16:58. #1.16#
title