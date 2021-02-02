Son dakika Suriye'de deprem! Suriye'de deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ve Afad (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı) kaydettiği verilere göre Suriye'de deprem oldu. Son dakika Suriye'de deprem! Suriye'de deprem mi oldu? vatandaşlar merak ediyor.