Son dakika Suriye'de deprem! Suriye'de deprem mi oldu?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ve Afad (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı) kaydettiği verilere göre Suriye'de deprem oldu. Son dakika Suriye'de deprem! Suriye'de deprem mi oldu? vatandaşlar merak ediyor.
Suriye'de Al-Hasakah 2 Şubat 01.18 saatinde deprem gerçekleşti. Türkiye'de Suriye'ye yakın şehirlerde etkisi az hissedildi. Son dakika Suriye'de deprem! Suriye'de deprem mi oldu?
SON DAKİKA SURİYE'DE DEPREM!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kaydettiği verilere göre Suriye'de 2 Şubat Salı gecesi 80.1 derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
SURİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afad (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı)'dan alınan bilgilere göre ise, Suriye Al-Hasakah şehrinde gerçekleşen depremi 3.9 büyüklüğünde kaydetti.