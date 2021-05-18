Son dakika: Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar maddesinin ele geçirildiği operasyonun görüntüsü
Son dakika gündem haberine göre Suriye açıklarında uluslararası sularda düzenlenen operasyon görüntüleri ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda 1,5 tonun üzerinde esrar maddesini ele geçirildiği "Onur Operasyonu"na ait görüntüler.
Suriye açıklarında uluslararası sularda düzenlenen operasyon görüntüleri ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda 1,5 tonun üzerinde esrar maddesini ele geçirildiği "Onur Operasyonu"na ait görüntüler.
Kaynak: Anadolu Ajansı