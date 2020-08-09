Son dakika! "Süreyya kavunu" üreticisinin yüzünü güldürdü Son dakika güncel haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde son yıllarda üretimi artan "Süreyya" kavunu, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde son yıllarda üretimi artan "Süreyya" kavunu, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bafra ilçesinde yaklaşık 14 bin dekar alanda üretilen ve normal koşullarda ağustos ayının ikinci haftasında piyasaya çıkan Süreyya kavunu, hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle bu yıl erken olgunlaştı.

Kendine has kokusu, tadı ve rengiyle yurt içi ve dışından talep gören Süreyya kavununda başlayan hasat, devam ediyor.

"Süreyya" cinsi kavun tarlada kilogramı 2 liradan alıcı bulurken, üreticiler dekar başına 4 ila 5 tonu bulan verimden memnun.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, ilçede geçen yıl kavun ekim alanlarının 20 bin dekar olduğunu, bu yıl biraz gerilediğini söyledi.

Bu yıl kavunun üreticiyi memnun ettiğini vurgulayan Tosuner, "Bu yıl havaların çok sıcak gitmesi, hasat zamanını 10-15 gün erkene çekti. Süreyya kavunu, diğer kavun çeşitleriyle aynı dönemde olgunlaştı." dedi.

Bu yıl kavuna ilginin oldukça fazla olduğunu dile getiren Tosuner, "Bu yıl 70 bin ton ürün hedefliyoruz. Her gün kavun hasadı yapılıyor ve ülkemizin bütün ilerine gönderiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA