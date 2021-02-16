Son dakika! Sürdürülebilir beslenme için çalışan Trouw Nutrition Türkiye, dijitalleşme yatırımlarını artırıyor

Son dakika haber... Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve balık yemi alanında faaliyet gösteren ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 100 yıllık Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, bu yıl dijital çözümler ve mobil teknoloji alanında yüzde 100'e varan büyüme sağlayarak inovatif...

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve balık yemi alanında faaliyet gösteren ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 100 yıllık Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, bu yıl dijital çözümler ve mobil teknoloji alanında yüzde 100'e varan büyüme sağlayarak inovatif çalışmalarla paydaşlarını desteklemeyi hedefliyor.

Trouw Nutrition Türkiye açıklamasına göre, sürdürülebilirlik, tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de hayvan sağlığı, güvenliği ve buna bağlı olarak insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Bu noktada kaynakların kısıtlılığı, gıda güvenliği, hayvan refahı, antibiyotik direnci, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması gibi hususların dikkate alınması gerekiyor.

Trouw Nutrition Türkiye, yem katkı sektöründe geniş ürün gamı ve dijital çözümleriyle sürdürülebilir hayvancılığa destek veriyor. Ankara'da bulunan genel merkezi, Zonguldak'taki üretim tesisi ve İzmir'deki antrepo-lojistik merkezi ile faaliyetlerini gerçekleştiren şirket, ruminant, kanatlı ve balık sektörleri için vitamin ve mineral premiksleri, toksin bağlayıcılar, maya, organik asit karışımları gibi özel ürünler üretiyor.

Beslenme optimizasyonuna katkıda bulunan NutriOpt sistemi ile ham madde ve yem analiz hizmetleri de sunan Trouw Nutrition Türkiye, hayvancılık sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için çalışıyor.

"e-ticaret veya webshop uygulamalarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de talep daralması yaşandığını ve dijital hizmetlerin önem kazandığını belirterek, zorluklara rağmen yılı "buzağı mamaları ürün kategorisinde ve dijital teknolojilerde sektör lideri" olarak kapattıklarını bildirdi.

Köse, "Pandemide özellikle Horeca kanallarının kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerden biri olması bizim temasta olduğumuz sektörlere de olumsuz yansıdı. Bu noktada pandemi, bizler için üreticilere maliyetlerini azaltmalarına yönelik servislerimizin önemini daha güçlü vurgulamamız gereken bir dönem oldu. Trouw Nutrition olarak, dijital servis altyapımızın çok güçlü olması ve Hollanda'daki genel merkezimiz ve dünyanın farklı kıtalarındaki Ar-Ge merkezlerimiz ve Masterlab'ın gücünü arkamıza almamız bizi bu dönemde öne çıkaran en önemli unsurlardan biri oldu. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme yatırımlarımızı daha da artırarak e-ticaret veya webshop uygulamalarımızı da hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trouw Nutrition Türkiye olarak 2021 yılında güçlü tedarik ağı ile hayvan sağlığı ve refahı, iklim değişikliği ve döngüsellik, sürdürülebilirlik ve sektörel sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürerek sektöre yüksek katma değer sağlamaya devam edeceklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Bu yıl dijital çözümler ve mobil teknoloji alanında yatırımlarımızı artırarak bu alanda yüzde 100'e varan büyüme hedefliyoruz. Yem katkı sektöründe sürdürülebilir tedarik anlayışımız, her segmente hitap eden güçlü marka ve ürünlerimiz, yetkin satış organizasyonumuz ve üreticiyi destekleyen fiyat politikamızla bir adım öne çıkıyoruz. Sektörün teknoloji lideri olarak uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde dijital platformumuz NutriOpt'u hayata geçirdik.

Finansal ve hayvansal üretim hedeflerine ulaşılmasını destekleyen, gerçek zamanlı analiz, modelleme, hesaplama ve teknik desteği içeren modüler hassas besleme sistemimiz NutriOpt ile hayvanların güvenilir gıdalarla beslenip sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerine öncülük ediyoruz. Yeni mobil ve masaüstü uygulamalarımız olan NIR, NOA ve Mycomaster ile kapsamlı ham madde ve yem analizleri ve raporlamaları gerçekleştiriyoruz. Bu noktada kalibrasyonlarımızın kalitesi, tutarlılığı ve güncellemeleri ile sektörümüzde farklılaşıyoruz."

"Yeni ürünlerimizi bu yıl pazara sunacağız"

Öğüt Köse, sürdürülebilirliği sadece ürün ve hizmetlerde değil, paydaşlarıyla olan iletişimlerinde de birinci öncelikleri olarak benimsediklerini, bu noktada ürün, hizmet, servis ve danışmanlığı harmanlayarak iş ortaklarının çözüm ortağı olma misyonuyla yol aldıklarını belirtti.

2021 yılına ait yenilikler hakkında da bilgi veren Köse, Trouw Nutrition'ın çiftlik hayvanlarının erken dönem beslenmesi ve performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlayan LifeStart konsepti içindeki Sprayfo markalı tüm ürünlerin satışını çok yakında Trouw Nutrition Türkiye bünyesinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

2021'de birbirinden farklı birçok yeni nesil ürünü pazara sunmak için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini bildiren Köse, bir buzağının doğumundan itibaren tüm yaşamı boyunca sağlıklı bir şekilde beslenmesine, performansını artırmasına katkıda bulunan LifeStart programları ile hayvanların çok daha verimli, sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağladıklarını kaydetti.

Köse, 2021 yılında LifeStart konsepti içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamalarının yanı sıra ilk kez pazara sunacakları Sprayfo buzağı başlangıç yemi ile büyüme ivmelerini daha da hızlandırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"LifeStart konseptimiz çerçevesinde buzağıların ilk haftadan 6'ncı aya kadar sağlıklı büyümesi için tasarlanan, dengeli besin madde içeriğinin yanında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlıklı bir sindirim sistemi için ihtiyaç duyulan destekleri de ihtiva eden yeni ürünlerimizi bu yıl pazara sunacağız. Global markalarımız ile süt ve besi hayvancılığının spesifik sorunlarının çözümüne yönelik geliştirdiğimiz standart ürünlerimizin satışlarına başlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda kanatlı ve ruminant sektörüne yönelik AOMix ve Intellibond gibi özel ürünlerimizin satışlarını en az iki katına çıkarmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Global ürün portföyümüzde yer alan bir başka ürünümüz olan Farm-O-San grubundaki Nutrasötik ürünlerimizle de hayvan sağlığı segmentinde yer alıyoruz. Bütüncül bakış açımızla iş ortaklarımızın güçlü çözüm ortağı olarak servis ve özel projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan