Son Dakika | (Şüphelinin adını düzelterek yeniden) -Firari FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş adliyeye sevk edildi Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erkan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erkan Akkuş , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş, ihbar üzerine İzmit'te 21 Ağustos'ta yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Erkan Akkuş'un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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Kaynak: DHA