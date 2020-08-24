Son Dakika: Şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı Son dakika gelişmesine göre Adıyaman Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi ekiplerinin durumundan şüphelenerek kovalamaca sonucu yakaladıkları şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Adıyaman Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi ekiplerinin durumundan şüphelenerek kovalamaca sonucu yakaladıkları şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi ekiplerinin durumundan şüphelendiği M.K., isimli şahsı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA