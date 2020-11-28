Son dakika... Şüpheli ölümün ardından sahte içki iddiası
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Son dakika... Şüpheli ölümün ardından sahte içki iddiası

28.11.2020 23:56 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:00
Son dakika... Şüpheli ölümün ardından sahte içki iddiası

Son dakika haber... İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Erdoğan Topçu (60) evinde ölü bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Erdoğan Topçu (60) evinde ölü bulundu. Evin içinde bulunan boş alkol şişeleri üzerine sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülen Topçu'nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 20.30 sıralarında Gazi Osmanpaşa Mahallesi 5416 Sokak'taki evde meydana geldi. Kendisinden haber alamayan Erdoğan Topçu'nun yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri Topçu'nun evine geldi. Ekipler Topçu'yu yerde hareketsiz bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerlerin yaptığı kontrolde Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE BOŞ ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede boş alkol şişelerine rastlarken Topçu'nun oğlu Murat Topçu babasının alkol bağımlısı olduğu ve sahte içki de tükettiğini söyledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülen Topçu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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