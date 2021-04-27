Son dakika: "Süper Pembe Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
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Son dakika: "Süper Pembe Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Son dakika: 'Süper Pembe Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü "Süper Pembe Ay", Afyonkarahisar'da da görüntülendi.

Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü "Süper Pembe Ay", Afyonkarahisar'da da görüntülendi.

Gökbilimciler tarafından Ay yörüngesinin yeryüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlanan ve dolunay evresinde iken oluşan Süper Pembe Ay, Afyonkarahisar'da çıplak gözle izlenebildi. Ay'ın tarihi Karahisan Kalesi'nin üstündeki görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. "Süper Pembe Ay"ı görüntülemek isteyen fotoğraf meraklıları ise adeta birbirleriyle yarıştı. Kentte havanın açık olması Süper Pembe Ay'ın balkon ve pencerelerden izlenmesine de olanak tanıdı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika: 'Süper Pembe Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
Son dakika: 'Süper Pembe Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
Son dakika: 'Süper Pembe Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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