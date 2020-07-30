Son dakika... Süper Loto ve Para Loto çekildi Son dakika ekonomi haberine göre Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 667'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 31, 40, 45 ve 53 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 943 bin 698 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 9. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 2 milyon 77 bin 872 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA