SON DAKİKA! Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama burada!

SON DAKİKA! Süper Loto sonuçları, her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV ve Youtube canlı yayınıyla Şans oyunu severler için açıklandı. Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama burada!

Süper Loto sonuçları, her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV ve Youtube canlı yayınıyla Şans oyunu severler için açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran ve 26 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 7 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detaylarına buradan erişebilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 OCAK)

Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Ocak Süper Loto sonuçları: 28 - 24 - 30 - 23 - 57 - 19

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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