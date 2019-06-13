Son dakika Süper Loto Sonuçları 13 Haziran: 20 milyon TL kazandıran sayılar açıklandı!

Perşembe akşamlarının heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu. İstanbul Beyoğlu''ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan 608. Süper Loto çekilişi ile haftanın kazandıran 6 sayısı belirlendi. Son yedi haftadır devreden Süper Loto''da ikramiye miktarının 20 milyon lirayı aşması oynayanların sayısını ve heyecanını daha da artırdı. Büyük bir merakla beklenen Süper Loto çekilişi sonuçları mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

13 Haziran Süper Loto Çekilişi Sonucu

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Geçen haftanın kazandıran numaraları: 5, 10, 12, 20, 26, 49

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin 563 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 80 kişi 8 bin 674 lira 85''er kuruş, 4 bilen 4 bin 200 kişi 179 lira 35''er kuruş, 3 bilen 88 bin 817 kişi 14 lira 30''ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 717 bin 341 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 147 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 662 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto''da katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanır. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler Perşembe günleri yapılıyor. Canlı yayında çekiliş, 21.15''de başlıyor ve haftanın şanslı sayıları belirleniyor. Bu çekilişten 15-20 dakika sonra MPİ resmi sitesinden sonuçlar yayımlanıyor.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SÜPER LOTO''DA KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.