Son dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 4 kişi Kovid-19'a yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 2 personelin sonucu pozitif çıktı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 2 personelin sonucu pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Trabzonspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." denildi.

Açıklamada, futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak