Son Dakika: Süper Lig'e çıkan takım belli oldu! Adana Demirspor Süper Lig'e yükseldi!
TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu kulüpleri Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?
TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu kulüpleri Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?
SÜPER LİG'E ÇIKAN TAKIM BELLİ OLDU!
2 takım bugün oynanan maçlar sonucunda süper lig'e çıkacak. Adana Demirspor süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. Menemenspor'u 4-1 yendi.
HANGİ MAÇLAR SONUCUNDA SÜPER LİG'E ÇIKACAK TAKIMLAR BELLİ OLACAK?
Menemenspor-Adana Demirspor,
Tuzlaspor-Giresunspor ,
Tuzlaspor-Giresunspor maçları sonucunda süper lig'e çıkacak takımlar belli olacak.