Son Dakika: Süper Lig'de yılın ilk derbisi: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu - Haberler Spor
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Son Dakika: Süper Lig'de yılın ilk derbisi: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil. Trabnzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Višca, Nwakaeme, Cornelius.

Nef Stadı'nda 2022 yılının ilk büyük maçı oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek. Video Yardımcı Hakem olarak Özgür Yankaya görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

ASLAN'DA 6 FUTBOLCU YOK

Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almadı. Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed de kadroda yok.

FIRTINA'DA DA 6 EKSİK

Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek.

Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil.

Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Haber

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