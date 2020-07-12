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Son Dakika: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

Son dakika haberine göre Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), ThiamSAKAT: Koita, Sarlija CEZALI: Yok ÇAYKUR RİZESPORTarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, SkodaSAKAT: Gökhan, Abarhoun, Moroziuk,...

Son Dakika: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
12.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:48

Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam

SAKAT: Koita, Sarlija 

CEZALI: Yok 

ÇAYKUR RİZESPORTarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, SkodaSAKAT: Gökhan, Abarhoun, Moroziuk, Umar, TunayCEZALI: Yok----------------------------------------------    

HES KABLO KAYSERİSPORLung - Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic, KravetsSAKAT: YokCEZALI: Campanharo 

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜGünay- Papy, Toşca, Kenan, Kayode, Morais, Oğuz, Güray, Andre Sousa, Maxim, Kana BiyikSAKAT: DiarraCEZALI: Yok----------------------------------------------    

BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut BulutSAKAT: Eren, SakıbCEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ Ersin - Lens, Vida, Ruiz, Caner, Necip, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Boateng (Güven)SAKAT: Burak, Gökhan Gönül, Umut Nayır, Adem LjajicCEZALI: Atiba----------------------------------------------    

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORErtuğrul- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, BajicSakat: Yok Cezalı: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, BaSAKAT: Yok CEZALI: Yok----------------------------------------------    

YUKATEL DENİZLİSPORHüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, RodallegaSakat: Lopes, TolgahanCezalı: Yok

TRABZONSPOR Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, SörlothSAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf SarıCEZALI: Campi

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Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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