Son Dakika: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
Son dakika haberine göre Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), ThiamSAKAT: Koita, Sarlija CEZALI: Yok ÇAYKUR RİZESPORTarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, SkodaSAKAT: Gökhan, Abarhoun, Moroziuk,...
Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam
SAKAT: Koita, SarlijaCEZALI: Yok
ÇAYKUR RİZESPORTarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, SkodaSAKAT: Gökhan, Abarhoun, Moroziuk, Umar, TunayCEZALI: Yok----------------------------------------------
HES KABLO KAYSERİSPORLung - Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic, KravetsSAKAT: YokCEZALI: Campanharo
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜGünay- Papy, Toşca, Kenan, Kayode, Morais, Oğuz, Güray, Andre Sousa, Maxim, Kana BiyikSAKAT: DiarraCEZALI: Yok----------------------------------------------
BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut BulutSAKAT: Eren, SakıbCEZALI: Yok
BEŞİKTAŞ Ersin - Lens, Vida, Ruiz, Caner, Necip, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Boateng (Güven)SAKAT: Burak, Gökhan Gönül, Umut Nayır, Adem LjajicCEZALI: Atiba----------------------------------------------
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORErtuğrul- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, BajicSakat: Yok Cezalı: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, BaSAKAT: Yok CEZALI: Yok----------------------------------------------
YUKATEL DENİZLİSPORHüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, RodallegaSakat: Lopes, TolgahanCezalı: Yok
TRABZONSPOR Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, SörlothSAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf SarıCEZALI: Campi
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Kaynak: DHA