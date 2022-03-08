(son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
(son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayektlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞÖYLE

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title