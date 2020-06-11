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Son dakika! Süper Lig'de golcülerin yarışı alev alacak

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de korona virüs nedeniyle verilen aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda gözler bir yandan da golcülerde olacak.

Son dakika! Süper Lig'de golcülerin yarışı alev alacak
11.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:21

Süper Lig'de korona virüs nedeniyle verilen aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda gözler bir yandan da golcülerde olacak. Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth 19 golle krallıkta zirvede yer alırken, onu Papiss Cisse, Vedat Muriqi ve Adis Jahovic takip ediyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig'de heyecan yarın başlayacak. Şampiyonluk, Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelelerinin yanı sıra golcülerin de rekabeti kıyasıya olacak. Ligde geride kalan 26 haftada zirvenin sahibi Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth. 24 yaşındaki futbolcu, 19 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Sörloth'un takipçileri ise Papiss Cisse, Vedat Muriqi ve Adis Jahovic.

Alanyaspor'un ligde üst sıralarda yer almasında büyük pay sahibi olan Cisse, rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Muriqi ile Antalyaspor'un Makedon futbolcusu Jahovic'in ise krallık yarışında 13'er golü bulunuyor.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, 20 maçta 11 gol atarken, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da oynadığı 14 müsabakada 9 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada gol krallığının ilk 10 sırası şöyle:

Alexander Sörloth (Trabzonspor): 26 maç, 19 gol

Papiss Cisse (Alanyaspor): 24 maç, 16 gol

Adis Jahovic (Antalyaspor): 24 maç, 13 gol

Vedat Muriqi (Fenerbahçe): 25 maç, 13 gol

Bogdan Stancu (Gençlerbirliği): 17 maç, 12 gol

Mustapha Yatabare (Sivasspor): 25 maç, 11 gol

Burak Yılmaz (Beşiktaş): 20 maç, 11 gol

Demba Ba (Başakşehir FK): 20 maç, 10 gol

Anthony Nwakaeme (Trabzonspor): 24 maç, 10 gol

Enzo Crivelli (Başakşehir FK): 22 maç, 10 gol - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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