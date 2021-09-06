Son dakika... SÜNNET DÜĞÜNÜNDE HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN MÜTEAHHİT ÖLDÜ
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Son dakika... SÜNNET DÜĞÜNÜNDE HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN MÜTEAHHİT ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre IĞDIRLI iş insanı Mikail Göleli (68), Tekirdağ'da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

IĞDIRLI iş insanı Mikail Göleli (68), Tekirdağ'da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı. Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mikail Göleli'nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.

Son dakika... SÜNNET DÜĞÜNÜNDE HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN MÜTEAHHİT ÖLDÜ
Son dakika... SÜNNET DÜĞÜNÜNDE HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN MÜTEAHHİT ÖLDÜ
Son dakika... SÜNNET DÜĞÜNÜNDE HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN MÜTEAHHİT ÖLDÜ
Son dakika... SÜNNET DÜĞÜNÜNDE HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN MÜTEAHHİT ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... SÜNNET DÜĞÜNÜNDE HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN MÜTEAHHİT ÖLDÜ - Haberler
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