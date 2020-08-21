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Son dakika... Sumudica: "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım"

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya gol kralı Denis Alibec konusundaki transfer ısrarını sürdürerek, "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım, önemli değil. Eğer benim söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa ben maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım" dedi.

Son dakika... Sumudica:
21.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:34

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya gol kralı Denis Alibec konusundaki transfer ısrarını sürdürerek, "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım, önemli değil. Eğer benim söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa ben maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım" dedi.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürüyor. Kocatepe Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışan Gaziantep temsilcisi, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı antrenmanı, şut çalışmaları, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü.

"Benim istediğim tek bir oyuncu var"

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, Romanya gol kralı Denis Alibec konusundaki transfer ısrarını yeniledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Benim istediğim tek bir oyuncu var. Çok istediğim bir oyuncu var; AliBec. Çünkü tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. 4 sene beraber çalışmıştık kendisiyle. Burada yine aynı şekilde Jean-Armel Kana-Biyik, Junior Morais ve Alexandru Maxim benim daha önceden çalıştığım, bildiğim oyunculardı. O yüzden benim tercihim de kendi bildiğim ve tanıdığım oyuncular olması gerekiyor. Ben sadece transfer yapmak için yapmıyorum. Kaliteli isimler istiyorum, forvet mevkine de 2 oyuncu alacağız. Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım, önemli değil. Eğer benim söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım. Çok zor olacak bu sene. Dediğim gibi transferler de bu şekilde olacak. 2 tane forvet bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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