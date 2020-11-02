Son Dakika | Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

02.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:54
Son Dakika | Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre Amasya'da Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Amasya'da Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Belediye Başkanı Üçok'un yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Üçok'un, doktorların kontrolünde tedavisinin evde devam ettiği aktarılan açıklamada, "Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, dualarınızı bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

İlgili Haberler

Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif çıktı
Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberi: Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi: Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Geert Wilders Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Şevket Çoruh Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne Mustafa Cengiz Josef De Souza
Daha Fazla Kız Erkek İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 20:54:30. #1.15#
title