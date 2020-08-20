Son Dakika | Suluk'ta bomba yüklü araç patladı: 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi yaraladı.
20.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:39
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi yaraladı.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Suluk beldesindeki bir pazar yerinde bomba yüklü araç patladı. Olayda biri kadın olmak üzere 2 sivil yaralandı. Patlama sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - TEL ABYAD
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Kaynak: İHA