Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ
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Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İStanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultangazi Kent Ormanı'nda yangınlara karşı denetim yaptı.

İStanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultangazi Kent Ormanı'nda yangınlara karşı denetim yaptı.

Son günlerde artan orman yangınları nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Özel harekat polisleri, Yunus polisleri, Çevik Kuvvet, Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Atlı Birlikler, Sultangazi Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve Temizlik Ekipleri'nin de katılımıyla Sultangazi Kent Ormanı'nda devriye gezerek ormana gelenler ateş yakmamaları, şüpheli kişileri gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yönünde uyarıldı. Ekipler havadan, drone ve Polis Helikopteri ile ormanı kontrol etti. Ormandakiler, karşılarında Atlı Birlikleri görünce telefonları ile fotoğraf çekti.

ORMANLAR BİZİM HERŞEYİMİZ

Ormanda kahvaltı yapan Öznur Yeşilyurt 'Uyarıları çok dikkate alıyoruz. Ormanlar bizim her şeyimiz. Ekipler bizi bilinçlendirdiler. Uzun zamandır burada yasak olduğu mangal yakmak yok, hiç görmedik de zaten. İnsanlar da burada dikkat ediyor dedi.

ÇAYIMIZI TERMOSTA GETİRİYORUZ

Ormana gelen Gönül İşbilir Mangal yakılmıyor, çayımızı termosta getiriyoruz. Umarım bir an önce hali hazırdaki yangınlar da söner. Atlı birliklerin gelmesi daha iyi hem güvenli geziyoruz, hem de ormana da zarar verilmiyor diye konuştu.

Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ
Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ
Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ
Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ
Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ
Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ
Son dakika haberi! SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA POLİSLERDEN YANGIN DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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