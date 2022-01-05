Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Kimi sadaka kutusu çaldı, kimisi de bisiklet çaldı.

Sultangazi'de farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olay, 24 Aralık Cuma günü Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir börekçiye gelen kişi, meyve suyu almak istediğini söyledi. İş yeri çalışanı müşteri kılığında içeri gelen kişiye meyve suyunu verdi. Çalışanın para üstü vermek için kasaya döndüğü sırada, boşluğundan faydalanan şüpheli, el çabukluğuyla tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu aldı. Çalışanın para üstü vermesiyle ise iş yerinden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, meyve suyu alan kişinin para üstü aldığı sırada sadaka kutusunu eline aldığı ve çalışanın buna rağmen fark etmediği görülüyor.

BİSİKLETİ ÇALINDI, PEŞİNDEN KOŞTU

CEP TELEFONU ŞARJI ÇALDI

TEKME VE TAŞLA KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 2 Ocak Pazar günü, bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, iş yerine ait deponun kapısını tekmeleyerek ve taşla kırmaya çalışarak içeri girmeye çalışan hırsızın, çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerinden uzaklaştığı yansıyor.