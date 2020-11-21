Sultangazi'de virüsü unuttular, yangını seyretmek için toplandılar

Sultangazi'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Sultangazi 'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Koronavirüse aldırış etmeyen ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan mahalle sakinleri yangını seyretmek için sokakta toplandı. Kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

Esentepe Mahallesi 2850. sokakta bulunan 6 katlı binanın çatı katında oturan 4 kişilik ailenin kullandığı soba bacasından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören bina ve mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binada bulunanlar da kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, mahalle sakinleri de yangını izlemek için sokağa döküldü. Onlarca kişi koronavirüs salgınını umursamayarak sokak üzerinde toplandı ve yangını seyretti. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Dairesi yanan kadın ise uzun süre gözyaşı döktü. Evi yanan kadını komşuları sakinleştirdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı