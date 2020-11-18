Son dakika! SULTANGAZİ'DE TRAFODA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! SULTANGAZİ'DE TRAFODA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

18.11.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:05
Son dakika! SULTANGAZİ'DE TRAFODA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Son dakika haberi... Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de trafoda çıkan yangın nedeniyle patlamalar yaşandı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de trafoda çıkan yangın nedeniyle patlamalar yaşandı. Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Parkı içerisinde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik olması nedeniyle yanan trafoya hemen müdahale edemedi. Elektrik dağıtım şirketine bilgi veren ekipler, görevlilerin gelmesini bekledi.  Trafoda meydana gelen şiddetli patlamalar çevrede korkuya neden oldu. Elektrik şirketi görevlilerinin gelmesiyle trafodaki elektrik akışı kesildi. Ardından itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının tamamlamasının ardından, elektrik dağıtım şirketi ekipleri trafodan elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Müstakil evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Müstakil evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Son dakika haber: SULTANBEYLİ'DE KORKUTAN ÇATI YANGINI
Son dakika haber: SULTANBEYLİ'DE KORKUTAN ÇATI YANGINI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şafak Sezer Sadri Alışık Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Ersun Yanal Lance Stroll Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! SULTANGAZİ'DE TRAFODA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 11:08:08. #1.14#
title