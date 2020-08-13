Son dakika! SULTANGAZİ'DE TRAFİKTE İLGİNÇ ANLAR Bir son dakika haberine göre Drift yapmaya çalışırken kaza yaptıKaldırımda ilerleyen otomobil Otomobilin bagaj kapağında yolculuk yapan gençHaber: Emin YEŞİL/- SULTANGAZİ'de trafikte yaşanan ilginç anlar amatör kameralara yansıdı.

Drift yapmaya çalışırken kaza yaptı

Kaldırımda ilerleyen otomobil

Otomobilin bagaj kapağında yolculuk yapan genç

Haber: Emin YEŞİL/- SULTANGAZİ'de trafikte yaşanan ilginç anlar amatör kameralara yansıdı. Seyir halindeki otomobilin bagaj kapağına oturarak yol alan gencin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, kaldırımda seyir halinde olan otomobil ve drift yapmaya çalışırken park halindeki bir araca çarpan sürücü de kameralara yansıdı.Sultangazi'nin cadde ve sokaklarında trafikte yaşanan ilginç görüntüler kameralara yansıdı. Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde drift yapmaya çalışan sürücü, park halindeki ticari minibüse çarptı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde hafif ticari aracın yanlama yaparak ilerlediği görülüyor. El freniyle kayarak drift yapmaya çalışan sürücünün, park halindeki minibüse çarptığı daha sonra olay yerinden uzaklaştığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde ise, bir gencin seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üstüne oturarak gittiği görülüyor. Sultangazi - Arnavutköy bağlantı yolunda trafiğin yoğun olduğu bir saatte kaydedilen görüntü de ise trafiğin durma noktasına geldiği yolda, bir sürücü kaldırıma çıkarak yoluna devam etti.

Kaynak: DHA