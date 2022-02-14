Son dakika! Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı

Gelen son dakika haberine göre Sultangazi'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının takla atması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının takla atması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis aracı, Gazi Mahallesi'nde şüpheli görülen bir otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis aracı takla attı.

Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. İki şüpheli, otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin terk ettiği araçta yapılan aramada iki tabanca ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Polis Memuru, Sultangazi, Polis, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title