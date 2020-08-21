Son Dakika | SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI; ARACINDAN İNER İNMEZ SALDIRIYA UĞRADI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI; ARACINDAN İNER İNMEZ SALDIRIYA UĞRADI

Son dakika haberlerine göre Sultangazi'de otoparka otomobilini park eden bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

21.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:50

Sultangazi'de otoparka otomobilini park eden bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde merminin nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 1406 Sokak'ta 19 Ağustos Çarşamba günü yaşandı. Otoparka otomobilini park etmek için gelen kişi, otomobilden indiği sırada bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kişi olay yerinin arka sokağında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri otoparkta incelemelerde bulundu. Bacağından yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde, bacağına kurşun isabet ettiğini ve nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralının ifadesi üzerine olay hakkında soruşturma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI; ARACINDAN İNER İNMEZ SALDIRIYA UĞRADI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek Ekonomi
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler 3. Sayfa
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Yaşam
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı
Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Caner Erkin Süleyman Seba Mecnun Otyakmaz Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Samsun Kadıköy Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika | SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI; ARACINDAN İNER İNMEZ SALDIRIYA UĞRADI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 10:14:08. #1.14#
title